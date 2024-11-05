Украинские войска в Донецкой области могут оказаться в затруднительном положении. Российские войска сейчас пытаются окружить Курахово по двум направлениям. Как сообщает эксперт BILD Юлиан Репке, продвижение россиян может заставить ВСУ отступить во избежание ловушки.

ВСУ под угрозой окружения в Донецкой области

На прошлой неделе Репке заявил, что российские силы начали активно продвигаться с северо-востока и юго-запада в Кураховское водохранилище, угрожая создать оцепление для украинских военных. На севере российские войска уже захватили село Максимовка, что позволяет им контролировать стратегические подходы к Курахово.

Из-за нехватки резервов в этом районе украинская армия оказалась в тяжелом положении. Отсутствие дополнительных оборонных рубежей приводит к тому, что российские войска могут продвигаться до двух километров в сутки, приближая угрозу оцепления украинских военных.

Репке отмечает, что в такой ситуации украинским войскам, возможно, придется отступить из около 20 населенных пунктов, расположенных к юго-востоку от села Андреевка во избежание оцепления.

"Русская армия вторжения захватила село Максимовка в Донецкой области. Поскольку у Украины не хватает резервов и "второй" линии обороны в этом районе, продвижение россиян остается на уровне около 2 км/сут и создает угрозу еще одного котла. Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путем еще одного масштабного отступления примерно из 20 населенных пунктов юго-восточнее села Андреевка", — пишет Репке.

Читайте на портале "Комментарии" — Российские силы в последнее время активизировали продвижение по нескольким направлениям в Донецкой области, в частности возле Селидового и на Угледарском направлении. Несмотря на заявления аналитика издания Bild Юлиана Репке о "развале фронта" на Донетчине, ситуация на самом деле менее критична, чем сообщают некоторые западные СМИ, заявил в эфире 24 канала генерал армии и экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж.