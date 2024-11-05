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ВСУ сжимают со всех сторон: новый котел в Донецкой области

Эксперт BILD: украинская армия может попасть в ловушку возле Курахово

сегодня, 12:55
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Черновалова Кристина

Украинские войска в Донецкой области могут оказаться в затруднительном положении. Российские войска сейчас пытаются окружить Курахово по двум направлениям. Как сообщает эксперт BILD Юлиан Репке, продвижение россиян может заставить ВСУ отступить во избежание ловушки.

ВСУ сжимают со всех сторон: новый котел в Донецкой области

ВСУ под угрозой окружения в Донецкой области

На прошлой неделе Репке заявил, что российские силы начали активно продвигаться с северо-востока и юго-запада в Кураховское водохранилище, угрожая создать оцепление для украинских военных. На севере российские войска уже захватили село Максимовка, что позволяет им контролировать стратегические подходы к Курахово.

Из-за нехватки резервов в этом районе украинская армия оказалась в тяжелом положении. Отсутствие дополнительных оборонных рубежей приводит к тому, что российские войска могут продвигаться до двух километров в сутки, приближая угрозу оцепления украинских военных.

Репке отмечает, что в такой ситуации украинским войскам, возможно, придется отступить из около 20 населенных пунктов, расположенных к юго-востоку от села Андреевка во избежание оцепления.

"Русская армия вторжения захватила село Максимовка в Донецкой области. Поскольку у Украины не хватает резервов и "второй" линии обороны в этом районе, продвижение россиян остается на уровне около 2 км/сут и создает угрозу еще одного котла. Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путем еще одного масштабного отступления примерно из 20 населенных пунктов юго-восточнее села Андреевка", — пишет Репке.

ВСУ сжимают со всех сторон: новый котел в Донецкой области - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Российские силы в последнее время активизировали продвижение по нескольким направлениям в Донецкой области, в частности возле Селидового и на Угледарском направлении. Несмотря на заявления аналитика издания Bild Юлиана Репке о "развале фронта" на Донетчине, ситуация на самом деле менее критична, чем сообщают некоторые западные СМИ, заявил в эфире 24 канала генерал армии и экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж.



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