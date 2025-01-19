ВСУ столкнутся с новой корейской угрозой: названы сроки

Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Вторая волна пехотинцев Корейской армии неизбежна, так как первая скоро закончится. Фото: ЦТАК

По данным эксперта, на сегодняшний день суммарные потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Коваленко напомнил, что первые подразделения, состоящие из северокорейских военных, стали принимать участие в боевых действиях в Курской области с конца октября — начала ноября 2024, но в крайне ограниченном количестве. Пиковое же участие северокорейцев пришлось на декабрь 2024.

Коваленко указал, что по состоянию на 1 ноября 2024 года под контролем Сил обороны Украины (СОУ) и в серой зоне суммарно находилось 970 кв. км Курской области. В настоящее время зона контроля СОУ и “серяк” суммарно составляют 630 кв. км.

"Фактически, основная доля потерь припадает сейчас на декабрь и первую половину января. Тем не менее, даже с учетом ноября, средний показатель потерь составляет около 60 тел в сутки, если считать правильно, с учетом начального этапа и нынешних среднестатистических показателей, то мы говорим о 80-90 тел в сутки. Грубо говоря – рота в сутки. Хочу заметить, что ни одно российское формирование, участвующее на узком участке фронта, не несло настолько масштабных потерь", — уточнил эксперт.

Он пояснил, что отправленные в россию из КНДР 12 тысяч военнослужащих КНА представляют собой, по российским меркам, недоукомплектованный армейский корпус.

"Но за время полномасштабного вторжения в Украину ни один российский армейский корпус не нс в столь короткий промежуток времени потерь на уровне утраты боеспособности – более 30%. Стесать армейский корпус на треть в течение двух месяцев – уметь надо. Поэтому вторая волна пехотинцев КНА неизбежна, причем прибудет она куда раньше, чем в ноль сотрутся эти остатки от 12 тысяч", — прогнозирует Коваленко.

Он заявил, что командование российской группы войск “Север” провалило поставленную задачу – вернуть контроль над всей Курской областью до инаугурации Дональда Трампа. И в ближайшей перспективе возврат контроля РФ тут не произойдет и после инаугурации. И это даже "без оглядки на то болото", в котором россияне увязли на севере Харьковщины, между Липцами и Волчанском.

Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Таким образом, по прогнозу Коваленко, в марте — начале апреля КНДР может перебросить для уничтожения в боях с ВСУ новый корейский ресурс.

Американские эксперты отмечают, северокорейские войска испытывают примерно 92 выбывших в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.