СМИ сообщают, что некоторые западные страны якобы допускают возможность сдачи украинских территорий для прекращения войны, что, по мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, может поставить ВСУ в зависимость от тайных политических договоренностей. Об этом он, в частности, написал в колонке Главреду.

Война в Украине

При этом эксперт напомнил слова президента Польши Анджея Дуды, критикующего страны Запада, предлагающие Украине уступить часть территории ради мира. В разговоре с Sunday Times Дуда подчеркнул, что такая стратегия лишь усилит агрессию России, а поддерживающим эти уступки он предлагает самим отдать часть своих земель.

Кроме того, Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от республиканцев, высказался в поддержку идеи отказа Украины от оккупированных территорий для завершения войны. На фоне этих заявлений Financial Times сообщает о предварительных обсуждениях между Украиной и Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"То есть можем констатировать, что Вооруженные силы Украины, к сожалению, снова становятся заложниками подковерных политических возможных – я это подчеркиваю – договоренностей. Поэтому я советовал бы воздержаться от комментариев по поводу текущей ситуации или дестабилизации линии фронта", — отметил Снегирев.

Напомним, на днях секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко отметил, что сейчас Украина проигрывает в ресурсах, поэтому необходимо менять систему управления и усиливать производство военной техники. В то же время, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что ситуация на фронте значительно усложнилась.

Снегирев убежден, что подобные заявления со стороны представителей сектора безопасности Украины могут негативно повлиять на позиции командования. При этом эксперт не исключает вероятности информационных атак на главнокомандующего Александра Сырского.

Также следует упомянуть заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко о мобилизации дополнительных 160 тысяч человек, что позволит доукомплектовать войска до 85%. Литвиненко сообщил, что к обороне страны уже привлечено 1,05 млн граждан, а мобилизация дополнительных сил поможет улучшить обороноспособность.

По данным Financial Times, продолжаются предварительные переговоры между Украиной и Россией о прекращении атак на энергетические объекты, а количество обстрелов с обеих сторон уже уменьшилось благодаря неформальному "пониманию" спецслужб.

Между тем российские войска оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области, в частности Кураховку и Шахтерское, и продвинулись вблизи Максимилиановки, Вербового и других сел региона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в начале вторжения РФ предлагала Украине капитуляцию.



