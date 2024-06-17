ВСУ справились лучше лидеров мира: какой пункт формулы мира уже воплотили в жизнь

С тех пор как президент Владимир Зеленский обнародовал свою "формулу мира" и до проведения саммита в Швейцарии, прошло 1,5 года, напоминает политолог Евгений Магда. Кроме того, добавил эксперт, на конференцию было вынесено всего три пункта из десяти, чтобы собрать для участия в саммите как можно больше стран. Однако добавил политолог президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин не прибыли в Швейцарию.

Саммит мира

При этом Магда подчеркнул, что вопрос о продовольственной безопасности мира Силы обороны Украины решили без решений саммита, загнав в порты российский ЧФ РФ и разрешив возобновить экспорт зерна. Призыв к свободному мореходству в Азовском море, которое в результате действий РФ стало ее внутренним озером, не является реалистичным.

"Обмен пленными "всех на всех" и возвращение всех депортированных – триггер для Кремля, поэтому Путин упомянул, что у них наших пленных в 5 раз больше. Об ордере Международного уголовного суда в коммюнике речь не идет",

– говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, если бы саммит в Бюргенштоке ничего не значил, Россия не боролась бы против него. Как говорю эксперт, саммит в Швейцарии, это лишь начало процесса поиска мира, и осознание этого диссонирует с месседжами украинской власти о том, что в Швейцарии заложен механизм давления на Кремль.

"У Путина сдали нервы, и его "разминка" 14 июня (кстати, не только у росМИД, но и перед "героями СВО") свидетельствует, что он нервничает. Думаю, из-за готовности Запада предоставить 50 миллиардов долларов кредиту Украине под залог рос активов в Европе",

– отметил Магда.

При этом он подчеркнул, что коммюнике — рядовое сообщение, в большинстве своем о последствиях или ходе дипломатических переговоров, поэтому искать в нем императивные механизмы очень сложно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему в Индии не подписали коммюнике саммита.



