При последней попытке наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогли существенно продвинуться вглубь российской территории.

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

Как пишет издание Forbes, прорыв границы, которую ВСУ совершили 12 сентября, не перерос в более ощутимый успех, поскольку "украинцы прорвались, но далеко не ушли".

"Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

