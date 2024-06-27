logo

BTC/USD

60961.92

ETH/USD

3376.28

LTC/USD

70.98

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ сократили отставание от россиян в артиллерии: какое теперь соотношение в выстрелах
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ сократили отставание от россиян в артиллерии: какое теперь соотношение в выстрелах

Соотношение в артиллерийских выстрелах теперь составляет 3:1 в пользу россиян

сегодня, 00:35
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако в последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась.

ВСУ сократили отставание от россиян в артиллерии: какое теперь соотношение в выстрелах

ВСУ начали чаще применять артиллерию. Фото из открытых источников

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3.

Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.

До этого президент Владимир Зеленский отмечал, что для вытеснения оккупантов нужно соотношение артиллерийских выстрелов 1:3 или 1:1,5, иначе украинские защитники будут стоять на месте или терять позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение саммита, прошедшего в Швейцарии, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских должностных лиц не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zbiti-nemozhlivo-k-ukrayini-zakriti-harkiv-1719340469.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости