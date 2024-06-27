Армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако в последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась.

ВСУ начали чаще применять артиллерию. Фото из открытых источников

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3.

Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.

До этого президент Владимир Зеленский отмечал, что для вытеснения оккупантов нужно соотношение артиллерийских выстрелов 1:3 или 1:1,5, иначе украинские защитники будут стоять на месте или терять позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение саммита, прошедшего в Швейцарии, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских должностных лиц не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.