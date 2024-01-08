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ВСУ смогут снова перейти к наступлению: что для этого нужно Украине

Украинские атаки на Крым показывают, что Россия до сих пор не смогла решить проблему своей системы ПВО

8 января 2024, 22:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Власти Норвегии предоставит Киеву истребители F-16 уже в ближайшее время. После этого военные ВСУ будут иметь возможность, оставив оборону, снова наступать. Об этом информирует Welt .

ВСУ смогут снова перейти к наступлению: что для этого нужно Украине

Истребители F-16 (фото из открытых источников)

Немецкие журналисты сообщают, что от украинских плацдармов на левом берегу Херсона до оккупированного Крыма всего почти 60 километров .

Российские захватчики выбрали полуостров как район отступления и ударную площадку, где они могли бы беспрепятственно воевать вдали от линии фронта. Но делать это им становится непросто по причине атак Сил обороны Украины.

Представители издания пишут, что за последние полгода Вооруженные силы Украины увеличили атаки на Крым. В Российском Черноморском флоте потеряли несколько своих кораблей и уничтожен штаб в Севастополе. Главная причина растущего успеха украинского контрудара, вероятно, уничтожение российских радиолокационных систем и позиций ПВО на территории Крыма осенью 2023 года.

Немецкие журналисты также отмечают, что после произошедших недавно украинских атак РФ до сих пор не может решить проблему собственной ненадежной системы ПВО.

"Либо это связано с некомпетентностью армейского руководства или у России нет достаточно мощных систем ПВО для размещения на полуострове", — утверждает автор публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме обдумывают последнюю уступку Сената ради денег для Украины. На фоне рекордного количества мигрантов, пересекших границу США в декабре, администрация Джо Байдена задумалась о том, чтобы пойти на уступки Сената по усилению миграционного законодательства.

Журналисты отмечают, что Белый дом может согласиться с тем, чтобы ключевые полномочия президента в этой сфере были ограничены, чтобы убедить законодателей-республиканцев дать необходимое количество голосов для увеличения помощи Украине и финансирования границы.
 



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