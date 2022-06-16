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ВСУ сковали противника контрнаступательными действиями и уничтожили склад боеприпасов на юге Украины

Противник продолжает обороняться, используя укрепленные позиции второго и третьего рубежей обороны

16 июня 2022, 17:39
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" рассказали об обстановке на юге Украины по состоянию на 13:00 16 июня. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

ВСУ сковали противника контрнаступательными действиями и уничтожили склад боеприпасов на юге Украины

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, согласно данным наших военных, противник продолжает обороняться, используя укрепленные позиции второго и третьего рубежей обороны.

"Скованный нашими контрнаступательными действиями, лишенный возможности активно противодействовать, применяет тактику контрбатарейной борьбы.", — ОК "Юг". 

За текущие сутки нашим защитникам удалось уничтожить:

• 14 оккупантов;

• семь единиц бронированной и автомобильной техники;

• один склад боеприпасов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты боятся наступления ВСУ – готовы идти на радикальные шаги: аудиоперехват ГУР. Российский военный рассказал о настроениях в рядах оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что захватчик рф просит жену забрать его с войны, ведь скоро они будут стрелять себе в ноги. Оккупанты России жалуются на войну в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали, сколько российских военных воюют в Украине. Численность группировок рф на направлениях насчитывает до 150 тысяч военнослужащих. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле заговорили о мире и пожаловались на Украину: что предлагают. Владимир Мединский заявил, что у него сложилось впечатление, что Украине не нужен мир. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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