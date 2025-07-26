ВСУ сдерживают массированные штурмы россиян по всей линии фронта

В течение суток русские войска продолжали активно атаковать позиции Сил обороны Украины по всей линии фронта. Всего зафиксировано 122 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный и 52 авиационных удара, выпустив 27 ракет и сбросив 93 управляемых авиабомба. Также россияне применили 1329 дронов-камикадзе и совершили 3550 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Обстановка на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские военные отразили девять атак противника. Оккупанты совершили восемь авиаударов, сбросив 17 авиабомб, а также открывали огонь более 270 раз, в том числе трижды — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксированы три атаки противника в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты провели пять штурмов, пытаясь прорвать оборону вблизи Радьковки, Купянска и Загрызового.

На Лиманском направлении произошло 11 атак врага возле населенных пунктов Новый Мир, Зеленая Роща, Грековка, Шандриголово, Колодец, Карповка и Торское.

На Северском направлении противник дважды пытался продвинуться в районе Григоровки. На Краматорском направлении одна безуспешная попытка наступления. На Торецком одна атака возле Торецка.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. С начала суток враг совершил 55 попыток штурмов в районах Полтавки, Владимировки, Новоторецкого, Новоэкономического, Лисовки, Новоукраинки, Покровска, Зверевого, Удачного, Котлиного, Новопавловки, Алексеевки и в направлении Новоподгороднего. В пяти зонах боевые действия продолжаются.

Силы обороны эффективно сдерживают вражеские штурмы, нанося противнику значительные потери. На этом направлении в течение суток уничтожены 182 кафира, из которых 123 — безвозвратно. Также уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, баги, шесть мотоциклов, два орудия, 12 дронов, два терминала спутниковой связи, антенна управления БПЛА и склад боеприпасов. Значительно поврежден еще один автомобиль, четыре мотоцикла, четыре артсистемы и семь укрытий для личного состава врага.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили десять атак вблизи Темировки, Толстого, Новохатского, Мирного, Малиевки и Воскресенко.

На Гуляйпольском направлении авиация врага нанесла удар по Белогорью. На Ореховском противник пытался продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли восемь попыток наступления, но безуспешно — понесли потери и отступили. Авиаудару подверглась Отряд каменка.

Среди подразделений, отличившихся сегодня на поле боя, — воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, эффективно поражающие цели и усложняющие действия противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что торгово-развлекательный центр "Гулливер" в центре Киева больше не принадлежит частному бизнесу.