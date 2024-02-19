ВСУ сдают один город за другим. Военный объяснил, почему так происходит

Причиной потери территорий является использование россиянами управляемых авиабомб (КАБ), которые, как правило, весят 250, 500 кг, реже — 1000, 1500. Речь идет о простых фугасных бомбах, которых в бывшем Советском Союзе было очень много, но эта бомба имеет крылышки", рассказывает Игорь Луценко. По его словам, запускают такие бомбы из самолета, и они относительно точно летят несколько десятков км.

Игорь Луценко объяснил, почему ВСУ теряют позиции

"Пятисоткилограммовой бомбе безразлично, степь перед ней или бетонный город. Она складывает подъезды, как карточные домики. Ей не нужна исключительная точность, потому что она контузит все живое в радиусе 100 метров, даже если это живое укрылось в укрытии. Люди, попавшие под ударную волну, потом долго лечатся, хотя снаружи у них остаются целыми ноги-руки",

– пишет в Фейсбуке Луценко.

По его словам, КАБ стоит в десятки раз меньше тактической ракеты, но такой же мощный. Запасы старых мощных авиабомб практически неисчерпаемы. РФ будет воевать ими очень долго, добавляет военный.

При этом он подчеркивает, что ВСУ вообще не используют КАБы, а оккупанты выстреливают их сотнями. Луценко говорит, что Украине у западных партнеров нужно просить оружие против авиации, которое бросает КАБы. Кроме того, необходимо делать свое ПВО, которое сможет отгонять носителей бомб подальше от фронта.

"Мы предлагали регулярно атаковать аэродромы в дистанции в несколько сот км — все аэродромы, где базируется тактическая авиация, способная бросать на нас КАБы. Чтобы отодвинуть ее максимально далеко, чтобы авиация врага могла как можно меньше и средний вес на нас бросать. Предлагалось масштабировать под это некоторые украинские разработки. Сейчас уже пора говорить, что эта концепция почему-то буксует",

– подчеркнул Луценко.

По его словам, многостраничные документы с планом войны против вражеских аэродромов "гуляют" по штабам и министерствам, встречают на своем пути всех – от седых генералов и до молодых бизнесменов – но не встречают воплощения. Не продвинулась также воплощение и идея создания "украинского КАБа".

"Мы не сможем наступать без КАБов. Для разрушения глубоко эшелонированной обороны противника, для разрушения его мощных укреплений мы не напасемся тактических ракет или снарядов. Первые слишком дорогие, вторые слишком слабы. Нам нужно дешево и мощно — это КАБы",

– подчеркнул военный.

При этом он добавил, что ГУР и СБУ смогли разработать морские дроны, и при необходимости могли бы разработать и КАБ, просто им нужно дать задание.

"Всю власть – спецназовцам, достаточно Авдеевок и Бахмутов!",

– добавил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командир экипажа аэроразведки Александр Карпюк считает, что в потере Авдеевки должны гражданские, которые должны быть мобилизованы, однако не идут в ряды Вооруженных сил Украины и народные депутаты.



