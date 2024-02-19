ВСУ сдают один город за другим. Военный объяснил, почему так происходит

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Ткачик Олеся
Причиной потери территорий является использование россиянами управляемых авиабомб (КАБ), которые, как правило, весят 250, 500 кг, реже — 1000, 1500. Речь идет о простых фугасных бомбах, которых в бывшем Советском Союзе было очень много, но эта бомба имеет крылышки", рассказывает Игорь Луценко. По его словам, запускают такие бомбы из самолета, и они относительно точно летят несколько десятков км.
Игорь Луценко объяснил, почему ВСУ теряют позиции
По его словам, КАБ стоит в десятки раз меньше тактической ракеты, но такой же мощный. Запасы старых мощных авиабомб практически неисчерпаемы. РФ будет воевать ими очень долго, добавляет военный.
При этом он подчеркивает, что ВСУ вообще не используют КАБы, а оккупанты выстреливают их сотнями. Луценко говорит, что Украине у западных партнеров нужно просить оружие против авиации, которое бросает КАБы. Кроме того, необходимо делать свое ПВО, которое сможет отгонять носителей бомб подальше от фронта.
По его словам, многостраничные документы с планом войны против вражеских аэродромов "гуляют" по штабам и министерствам, встречают на своем пути всех – от седых генералов и до молодых бизнесменов – но не встречают воплощения. Не продвинулась также воплощение и идея создания "украинского КАБа".
При этом он добавил, что ГУР и СБУ смогли разработать морские дроны, и при необходимости могли бы разработать и КАБ, просто им нужно дать задание.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командир экипажа аэроразведки Александр Карпюк считает, что в потере Авдеевки должны гражданские, которые должны быть мобилизованы, однако не идут в ряды Вооруженных сил Украины и народные депутаты.
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сегодня, 11:33
Одні підараси писаки всяку херню писали тепер появилась ткачик олеся. Немає більш нічого писати,тільки погані новини. Чи ти може продажна падлюка ткачик олеся Задовбали якщо все погано, тоді ляжте і подохніть разом з кацапами ЗАДОВБАЛИ