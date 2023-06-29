ВСУ разнесли станции РЭБ и более десятка артподразделений оккупантов: подробности

Украинские защитники в течение 28 июня нанесли мощные удары по позициям россиян. Как результат, враг лишился позиций ПВО и более десяти артиллерийских подразделений противника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Станции РЭБ РФ. Фото: из открытых источников

Указывается, что за минувшие сутки наша боевая авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 — по зенитно-ракетным комплексам и 1 — по пункту управления врага.

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Кроме того, как уже ранее сообщалось, украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

В то же время Россия в течение 28 июня нанесла удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Нашей противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе были уничтожены.

Также враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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