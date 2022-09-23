В результате удачного обстрела украинских войск в районе города Сватово получил ранения командир 144-й российской гвардейской мотострелковой дивизии генерал Олег Цоков, сообщили в украинской армии.

ВСУ ранели российского генерала на фронте, теперь он в больнице. Фото из открытых источников

В последние дни украинские силы сообщили о массированных обстрелах оккупированного Россией города Сватово Луганской области. В одной из субботних ночных атак было уничтожено около 200 российских оккупантов.

По последним данным украинской армии, ранен командир 144-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Олег Цоков . Военного офицера должны были снять с боевых действий после атаки украинских войск на его штаб во вторник, 20 сентября. Пока неизвестно насколько тяжелые ранения получил российский генерал. Ц оков стал командиром части всего несколько недель назад. Он принял командование в августе. Также известно, что россиянин воевал в Чечне.

По информации Генштаба Украины, с 19 по 20 сентября тела 105 российских военных были доставлены в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. "Ведет подготовку к принятию в ближайшее время еще 200 тел", — отмечается в обращении.

За последние часы украинские военные нанесли серьезные удары по более чем 20 участкам сосредоточения сил оккупантов. Военные продолжают контрнаступление на город Лиман Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты покидают территорию Украины и создают невероятные пробки на границе с РФ, протяженность некоторых более 10 км.

Также "Комментарии" писали о потерях русской армии. Российские вооруженные силы смогли потерять около 100 танков за 100 часов в результате удачного контрнаступления ВСУ.













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