Вооруженные силы Украины пытались прорваться в Белгородскую область РФ, однако наступление было неудачным, сообщает Washington Post.

Наступление на Белгородскую область оказалось неудачным. Фото из открытых источников

Как пишет издание, украинские военные пытались совершить прорыв в районе КПП "Колотыловка".

"В отличие от Курской области, ВС РФ в Белгородской области были готовы к приходу ВСУ. Территория была укреплена зубами дракона и сильно заминирована. ВСУ почти сразу попали под сильную атаку артиллерии, беспилотников и авиаударов", – рассказали украинские военные.

По словам бойцов, ВСУ продвинулись примерно на 10 км, захватив заброшенные позиции россиян, но бои оставались напряженными. Военный "Хакер" заявил, что многие бойцы получили контузии или тяжелые ранения, а другие были убиты. По его словам, выжившим пришлось прятаться в российских окопах в течение нескольких дней, пока не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи.

Как известно, российские военные телеграмм-каналы 15 августа писали, что РФ вернула контроль над "Колотыловкой", а ВСУ были вытеснены на территорию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные партнеры позволили Силам обороны наносить удары их оружием по территории Белгородской и Курской областей. Таким образом Украина получила возможность защищать гражданское население Сумщины и Харьковщины от российских атак, отметил военный эксперт Александр Мусиенко. По словам эксперта, попытки Запада остановить наступление ВСУ на российской территории выглядели бы по меньшей мере странно, а также непонятно, какие механизмы влияния смог бы применить Запад после того, как операция началась. К тому же, заметил он, США заинтересованы в том, чтобы демонстрировать возможности Украины и ставить Россию на место.

