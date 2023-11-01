ВСУ пытались прорвать оборону россиян: в США назвали направление

Украинские защитники заняли определенный плацдарм на левом берегу речи Днепр в Херсонской области. Украинцы пытаются расширить зону своего контроля, продолжая ряд наземных операций на этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото из открытых источников

Американские аналитики, ссылаясь на российских военкоров, отмечают, что Украине удается удерживать позиции в селе Крынки, недалеко от Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.

По словам российских блогеров, в районе Крынков и Антоновского железнодорожного моста продолжаются бои. Кроме того, украинские войска пытались прорвать оборону врага в районе Пищановки и поймы.

31 октября оккупанты продолжили авиаудары планирующими бомбами по целям на правом берегу Херсонской области. По данным Южного оперативного командования Украины, российские войска за прошедшие сутки выпустили 45 планирующих бомб по целям в Херсонском и Бериславском районах.

Отметим, 25 октября аналитики ISW заявили, что украинские диверсанты высадились возле Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватили участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.

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