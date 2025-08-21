ВСУ провели спецоперацию в Джанкое: что удалось поразить

Силы специальных операций ВС Украины в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

ВСУ провели спецоперацию в Джанкое. Фото: из открытых источников

"Спецоперация: нарушена логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму", — пояснили военные.

По информации Генштаба, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой.

Операция состоялась в ночь на 21 августа, когда спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами.

"В результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск. Силы специальных операций: Всегда за чертой!", — добавили в штабе.

Важно обратить внимание, что ранее сегодня стало известно, что украинская разведка провела уникальную атаку в районе Железного Порта.

Военные рассказали, что дрон с лазерной подсветкой навел ракету по катеру РФ, уничтожив его вместе со всем экипажем.

Стоит отметить и то, что за минувшие сутки украинские военные отбили почти 190 вражеских атак. Больше всего боевых действий враг проводил на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

