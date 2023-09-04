ВСУ прорвали самую сложную российскую оборону: украинский генерал рассказал подробности

Военные Вооруженных сил Украины уже прорвали первую российскую оборонную линию и после этого будут ускоренно продвигаться. В настоящее время украинские защитники оказывают давление на вторую оборонную линию захватчиков.

ВСУ прорвали самую сложную российскую оборону (фото из открытых источников)

Об этом сообщил командующий Украинской Таврической группой войск, бригадный генерал Александр Тарнавский, отвечая на вопросы The Guardian.

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"Украинские войска подошли к очередной серии подготовленных российских оборонных позиций на отдельных участках в районе Роботиного на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым слоем обороны", — написано в отчете.

В частности, украинский командующий отмечает, что на строительство оборонной линии захватчики тратили 60% времени. Прорванные ряды оборонных позиций состояли из систем связанных между собой вражеских окопов и укрытий, защищавших противотанковые рвы и плотные минные поля.

Тарнавский отметил важность усилий ВСУ на южных рубежах страны и предполагает, что наступление украинских сил в этой части западного Запорожского региона – оперативный приоритет.

По словам представителям Таврической группировки войск Украины Александра Штупуна, последующие заминирования неподалеку от второй российской оборонной линии не являются столь плотными.

Теперь военные ВСУ будут иметь лучшую позицию для свободных маневров в тылу преодоленного оборонительного слоя захватчиков. Командующий утверждает, что украинские войска прорвали очень сложную линию обороны захватчиков . Сейчас у них есть лучшая позиция для свободного маневра во враждебном тылу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое заявление о контрнаступлении ВСУ . Путин во время встречи с Эрдоганом решил поведать новую сказку о контрнаступлении ВСУ. Он назвал контрнаступление ВСУ "провалом". Также его басню поддержал Шойгу, добавив, что последние 10 дней украинская армия "совершает ожесточенные атаки".