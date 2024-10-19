ВСУ продолжают терять позиции в Курской области: карта ISW

Геолокационные кадры последних дней говорят о том, что российские войска продолжают продвигаться в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Согласно геолокационным кадрам от 18 октября, войска РФ (предположительно подразделения российской 155-й морской пехоты) продвинулись в полях к западу от Малой Локни (к северу от Суджи). Это произошло во время механизированной атаки численностью примерно в взвод.

Так называемые военкоры России утверждают, что войска РФ сформировали тактические полуокружения ВСУ в районе Любимовки и Толстого Луга (оба к юго-востоку от Коренево). Также по утверждениям, украинские войска отходят от Зеленого Шляха (сразу к востоку от Любимовки) и Плехово (к югу от Суджи). Помимо этого, россияне, как утверждается, возможно захватили Плехово.

В то же время блогеры РФ говорят, что российские войска продвинулись еще и: к юго-востоку от Коренево в районе Зеленого Шляха и Дарьино; восточнее Коренево около Кремяного и в Ольговке; северо-восточнее Суджи в Черкасском Поречном, Михайловке и Мартыновке; севернее Суджи около Малой Локни; восточнее Суджи около Агронома; юго-восточнее Суджи около Плехово и Фанасеевки.

Однако, как пишут аналитики ISW, они не зафиксировали визуального подтверждения этих российских заявлений.

По их информации, 18 октября бои продолжались в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа в Курской области около Нового Пути (юго-западнее Глушково), но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров озвучил новые фантазии Кремля по окончанию войны и старту переговоров.



