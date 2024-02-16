Перемещение российских захватчиков в Авдеевке Донецкой области говорит о том, что украинское военное руководство приняло решение о выходе Вооруженных сил из города, считает экс-командир роты 47-й Отдельной механизированной бригады "Магура", старший лейтенант ВСУ Николай Мельник.

В Авдеевке продолжаются бои. Фото из открытых источников

По его мнению, бойцы Главного управления разведки, Третьей отдельной штурмовой бригады и других подразделений прибыли в Авдеевку, чтобы стабилизировать линии столкновения и помочь военнослужащим 110-й Отдельной механизированной бригады покинуть город.

"Судя по продвижению россиян, принято решение о постепенном выходе из Авдеевки. Усиление Авдеевского укрепрайона 3-й ОШБр, подразделениями ГУР и другими подразделениями имело целью стабилизацию линии столкновения, чтобы выход 110-й ОМБр не превратился в полный разгром", — считает офицер ВСУ.

Николай Мельник подчеркнул, что в Авдеевке невозможно организовать нормальное логистическое обеспечение боевых подразделений после перекрытия дороги на Орловку.

Офицер также выразил надежду, что "новые оборонные рубежи уже подготовлены, а не как всегда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.