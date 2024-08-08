ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске: о чем идет речь

8 августа во время презентации приложения "Армия" президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул способность украинской армии достигать значительных результатов, не упоминая при этом прямо ситуацию в Курской области России. Об этом сообщает Reuters.

Ситуация в Курской области (фото из открытых источников)

Украинские военные, вероятно, придерживаются стратегии молчания по поводу событий в Курской области, где, по словам Москвы, ВСУ могли действовать со вторника. Зеленский, говоря о возможностях украинских военных, заметил: "Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов."

Это отмечание способности к неожиданным действиям, как считают аналитики, намекает на успехи украинских военных на поле боя, где они не только эффективно противостоят превосходящим силам врага, но и наносят значительные удары, защищая суверенитет и независимость Украины.

Стоит отметить, что Украина официально не подтвердила свое участие в операциях на территории России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что говорит международное право по "вторжению" на Курщину . Согласно ст. 51 Устава ООН Украина имеет "неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение" на нее, об этом сообщает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Кроме того, по его словам, именно вооруженная агрессия РФ, подтвержденная не только де-факто вторжением и временной оккупацией регулярными российскими войсками территории Украины, но и многими документами ООН и других организаций и самой Украиной, против Украины стала основанием для применения Украиной права на самооборону.

При этом, по его словам, в случае реализации права на самооборону оно может осуществляться и на территории агрессора — на земле, в воздухе, на море включительно.



