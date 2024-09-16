logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ предлагают снять флаг в Судже и с достоинством выйти из Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ предлагают снять флаг в Судже и с достоинством выйти из Курской области

Добровольный выход из Курской области не позволит РФ хвастаться тем, что российские войска выбили украинских военных

сегодня, 17:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Лучшим решением для ВСУ было бы символично снять украинское знамя над городом Суджа и выйти из Курской области, оставаясь непобедимыми, заявил в эфире "Эспрессо" бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

ВСУ предлагают снять флаг в Судже и с достоинством выйти из Курской области

Бои в Курской области

По его мнению, если Генеральный штаб считает, что силы РФ в Курской области преобладают и что держаться там можно не больше двух суток, то самым мудрым шагом было бы выйти из этой территории с достоинством.

"Если Генеральный штаб предполагает, что в Курской области военных РФ больше, чем ВСУ, и что нам держаться, например, максимум двое суток, то правильным решением было бы с высоко поднятой головой, в спокойном темпе, снять украинский флаг над городом Суджа, и на фотокамеры выйти из Курской области непобедимыми", – сказал эксперт.

Ступак подчеркнул, что такое отступление позволило бы ВСУ избежать потерь и сохранить ресурсы, не дав россиянам возможности манипулировать тем, что якобы они выбили украинские силы.

Он также отметил, что сейчас темп продвижения ВСУ в Курской области значительно снизился по сравнению с первыми днями сделки. В то же время русские войска имеют продвижение вблизи села Снагость.

Ступак отметил, что важно не впадать в изменофильство и не ждать только положительных новостей. Он подчеркнул, что первоначальные успехи, например захват 350 квадратных километров территории в первые 48 часов, стоили значительных усилий. Сейчас, по данным Deep State, Украина контролирует около 800 квадратных километров Курской области, тогда как около 300 квадратных километров остаются в "серой зоне".

По мнению Ступака, перед тем как продолжать операцию, необходимо оценить, сколько людей и техники еще предстоит задействовать для содержания сотен населенных пунктов. Он подчеркнул, что следует хорошо понимать как свои возможности, так и силы врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Курской области ВСУ имеют потери как в людях, так и в технике.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zsu-potribno-viyti-z-kurskoi-oblasti-neperemozhnimi-i-pokazati-slabkist-rosiyan-viyskoviy-ekspert-stupak
Теги:

Новости

Все новости