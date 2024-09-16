ВСУ предлагают снять флаг в Судже и с достоинством выйти из Курской области

Лучшим решением для ВСУ было бы символично снять украинское знамя над городом Суджа и выйти из Курской области, оставаясь непобедимыми, заявил в эфире "Эспрессо" бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Бои в Курской области

По его мнению, если Генеральный штаб считает, что силы РФ в Курской области преобладают и что держаться там можно не больше двух суток, то самым мудрым шагом было бы выйти из этой территории с достоинством.

"Если Генеральный штаб предполагает, что в Курской области военных РФ больше, чем ВСУ, и что нам держаться, например, максимум двое суток, то правильным решением было бы с высоко поднятой головой, в спокойном темпе, снять украинский флаг над городом Суджа, и на фотокамеры выйти из Курской области непобедимыми", – сказал эксперт.

Ступак подчеркнул, что такое отступление позволило бы ВСУ избежать потерь и сохранить ресурсы, не дав россиянам возможности манипулировать тем, что якобы они выбили украинские силы.

Он также отметил, что сейчас темп продвижения ВСУ в Курской области значительно снизился по сравнению с первыми днями сделки. В то же время русские войска имеют продвижение вблизи села Снагость.

Ступак отметил, что важно не впадать в изменофильство и не ждать только положительных новостей. Он подчеркнул, что первоначальные успехи, например захват 350 квадратных километров территории в первые 48 часов, стоили значительных усилий. Сейчас, по данным Deep State, Украина контролирует около 800 квадратных километров Курской области, тогда как около 300 квадратных километров остаются в "серой зоне".

По мнению Ступака, перед тем как продолжать операцию, необходимо оценить, сколько людей и техники еще предстоит задействовать для содержания сотен населенных пунктов. Он подчеркнул, что следует хорошо понимать как свои возможности, так и силы врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Курской области ВСУ имеют потери как в людях, так и в технике.



