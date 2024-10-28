ВСУ потеряли еще один город: несколько подразделений сумели вырваться из окружения с боями

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Ткачик Олеся
Российские захватчики находятся в центре Селидового и судьба этого города уже решена, заявил в Фейсбуке военный, аналитик группы Левиафан Николай Мельник. По его информации, враг закрепляется в Вишневом. Как считает Мельник, Силы обороны снова будут откатываться на новые рубежи.
Селидово
Кроме того, как сообщил военный, на Кураховском направлении противник захватил Горняк и судьба Кураховки — это максимум сдерживания противника с целью наполнения силами и средствами рубежа Новоселидовка-Ильинка.
С Юга на Кураховский укрепрайон противник решил активизировать наступление западнее самого Курахово, а именно в направлении Константинополя, чтобы таким образом оцепить Курахово и не тратить силы в лобовых атаках, добавил Мельник.
В свою очередь, военкор Богдан Мирошников заявил, что по Селидову хороших новостей нет и уже не будет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в украинском городе Селидово, что в Донецкой области, российские оккупационные войска прибегают к массовым убийствам мирного населения, об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс". По его словам, после патрулирования территорий города с помощью дронов были обнаружены многочисленные тела в гражданской одежде, разбросанные по частному сектору. Эти районы не были разрушены в боях, что свидетельствует о том, что людей убили после того, как город оказался под контролем оккупантов.
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