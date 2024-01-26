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ВСУ пошли вперед на Запорожском направлении: выбили окупантов и захватили новые рубежи

ВСУ отразили три атаки врага юго-восточнее Роботиного, рассказал Иван Федоров.

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Военные ВСУ пошли вперед и успешно продвинулись на участке фронта Запорожского направления . Об успехах украинских бойцов написал в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

ВСУ пошли вперед на Запорожском направлении: выбили окупантов и захватили новые рубежи

ВСУ продвигаются вперед в Запорожье (фото из открытых источников)

Как он отметил, военные подразделений Сил обороны Украины продвинулись вперед на территории неподалеку от населенного пункта Вербово Запорожской области.

"В Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись к западу от Вербового", — отметил украинский чиновник.

Иван Федоров еще сообщил, что украинские военнослужащие отбивали три атаки захватчиков к юго-востоку от Роботиного на Запорожье.

При этом аналогичную информацию о продвижении Сил обороны в Запорожском регионе еще подтвердил ресурс DeepState и обнародовал соответствующую карту района боевых действий.

"Силы обороны Украины продвинулись к западу от Вербового. К востоку от Тернов продолжаются бои, линия столкновения уточняется", — отмечено в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как долго ВСУ еще смогут удерживать Авдеевку . Российские захватнические войска готовятся к новой волне атак в районе Авдеевки. Оккупанты сосредоточили там десятки тысяч резервов для новой атаки против Сил обороны. Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

  Ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Фокусу" подтвердил, что в битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1.

По словам эксперта, в Авдеевке ВСУ удалось поймать россиян в ловушку в девятом микрорайоне. Там образовался узкий коридор контролируемой противником территории, выйти живыми из которого россияне вряд ли смогут.



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