ВСУ пошли в наступление: для чего нужна Курская операция

Наступление украинской армии на Курскую область РФ может вернуть веру в способность ВСУ совершать наступательные операции, считает политтехнолог Олег Постернак.

ВСУ наступают на Курскую область. Фото из открытых источников

"Курская операция ВСУ, надо отдать должное, прорывная, внезапная и наступательная. И поскольку нет желания анализировать ее военно-кинетический замысел, потому что события только развиваются, однако точно могу указать на психолого-политическое значение для наших западных партнеров. Она возвращает веру в способность ВСУ наступать. Хитро, маневренно, ресурсно и эффективно. Фиаско лета 2023 года породило скепсис и уныние Запада в потенцию армии Украины. Теперь этот шлейф можно перебить", – отметил Олег Постернак.

По словам эксперта, заодно Курская операция помогла ВСУ разведать и предотвратить скопление российских войск, которые угрожают Сумщине и в определенный момент пошли бы на нее.

"Новые захваченные территории РФ нужны как козыри для их будущего "барского" возвращения в переговорном процессе, чтобы полностью гарантировать сохранение Донбасса, Крыма и Приазовья", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пропустили наступление украинской армии на Курскую область, поскольку отправили свои резервы в Донецкую область. Тактический успех Сил обороны Украины на Курском направлении сейчас несомненный.