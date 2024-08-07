ВСУ пошли в наступление: для чего нужна Курская операция

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Марьян Ощановский
Наступление украинской армии на Курскую область РФ может вернуть веру в способность ВСУ совершать наступательные операции, считает политтехнолог Олег Постернак.
ВСУ наступают на Курскую область. Фото из открытых источников
По словам эксперта, заодно Курская операция помогла ВСУ разведать и предотвратить скопление российских войск, которые угрожают Сумщине и в определенный момент пошли бы на нее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пропустили наступление украинской армии на Курскую область, поскольку отправили свои резервы в Донецкую область. Тактический успех Сил обороны Украины на Курском направлении сейчас несомненный.
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Ігор
сегодня, 21:32
Ще два роки тому треба було це робити. І літній провальний наступ 2023 треба було робити там. Бойові дії треба проводити на території ворога, а потім обмінювати. Курск повинен стати Кринками.