ВСУ поразили завод по производству топлива для баллистики в России: детали

Воздушные силы ВСУ на днях атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Воздушные силы ВСУ. Фото из открытых источников

В сводке отмечается, недавно Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

СтратКом ВСУ отмечает, что Россия использовала это предприятие для производства твердого топлива для баллистических ракет. Этими ракетами оккупанты атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Украине, в частности больницы, жилые дома и электростанции.

"Данное огневое поражение — часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил Российской Федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — неопознанные дроны пытались атаковать военный аэродром "Балтимор" в российском Воронеже. Это произошло утром 25 декабря. Об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 26 декабря Белгородская область подверглась атаке неопознанных дронов. В некоторых населенных пунктах пропал свет.

Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы. В частности, среди официальных лиц информацию об атаке подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотники атаковали Грайворонский район.



