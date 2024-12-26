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Налет дронов на военный аэродром "Балтимор": что говорят в России

Военный аэродром "Балтимор" находится в Воронеже, примерно в 175 км от Украины

26 декабря 2024, 10:17
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Кравцев Сергей

Неопознанные дроны пытались атаковать военный аэродром "Балтимор" в российском Воронеже. Это произошло утром 25 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал ASTRA.

Налет дронов на военный аэродром "Балтимор": что говорят в России

Военный аэродром "Балтимор". Фото из открытых источников

Утром 25 декабря Министерство обороны страны-агрессора заявило, что якобы противовоздушная перехватила 59 беспилотников. При этом 26 дронов якобы уничтожили над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, один — над Азовским морем.

Как отмечает российское издание, вчера дроны пытались ударить по военному аэродрому "Балтимор" в Воронеже, над которым якобы сбили несколько дронов.

ASTRA отмечает, что обломки беспилотников якобы упали на гараж в Воронеже, в результате чего он сгорел. А в селе Новогремячье сбитый беспилотник повредил крышу жилого дома.

"Пострадавших нет, аэродром не поврежден", — пишет издание.

Военный аэродром "Балтимор" находится в Воронеже, примерно в 175 км от Украины. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов — Су-34, которые россияне используют для ударов КАБами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 26 декабря Белгородская область подверглась атаке неопознанных дронов. В некоторых населенных пунктах пропал свет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В частности, среди официальных лиц информацию об атаке подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотники атаковали Грайворонский район.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российских городах было шумно. Беспилотниками были атакованы разные объекты. Также во Владикавказе произошел взрыв в ТРЦ, из-за чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и издание ASTRA.



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