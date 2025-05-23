Создание российской армией так называемой буферной зоны, о которой недавно заявил российский диктатор Владимир Путин станет катастрофой для Украины.

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

По его мнению, россияне планируют продолжать наступательные действия.

"Буферная зона в нескольких областях для Украины – это катастрофа. Потому что не будет никакой "буферной зоны" – это уже по факту будут русские территории. Россияне даже не скрывают, что планируют двигаться дальше", – отметил Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что в таком случае Силам обороны Украины можно сразу готовиться к боям за Сумы и Харьков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.