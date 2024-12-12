ВСУ попали в оперативное окружение вблизи Курахово: что известно

Подразделения Сил обороны Украины попали в оперативное окружение южнее города Курахово Донецкой области, сообщает украинский военный паблик Deep State.

В районе Курахово ситуация критическая. Фото из открытых источников

"Ситуация вокруг "Успеновского мешка". Последние сообщения оттуда не очень утешительны. Ситуация все больше ухудшается. Стоит выделить несколько ключевых мест в "мешке": находящиеся непосредственно в "мешке" Елизаветовка — Романовка — Веселый Гай — Анновка, куда враг пытается прорваться со всех сторон, и Трудовое — Успеника — Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового россияне лезут в Успеновку, где закрывается "мешок"", – говорится в сообщении Deep State.

Паблик отмечает, что "трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенно захватывать Курахово".

Аналитики Deep State считают, что попадание Сил обороны в "мешок" является результатом принятых решений ОТУ "Донецк".

"Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя запереть кольцо и оставить подразделения Сил обороны в Ганновке, Успеновке, Трудовом, Веселом Гае и Романовке", — сообщает паблик.

По данным Deep State, командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко уже сняли с должности. Он, вероятно, получит должность в командовании Сухопутных войск.

Информацию Deep State подтвердил блоггер и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, у украинских бойцов остались буквально часы, чтобы выйти из полуокружения.

"Изложенная информация с Кураховского направления, к сожалению, соответствует действительности. Ситуация хуже, чем описано. Жизнь наших воинов, оказавшихся в оперативном окружении, еще можно спасти. И нужно все для этого сделать, пока не поздно. Время идет на часы", – написал Сергей Стерненко.

Волонтер добавил, что без системных изменений "Успеновский мешок" будет не последней "тяжелой, но контролируемой ситуацией".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне разгоняют новости о том, что они якобы взяли Курахово. Более того, заявляют, что город удерживали бригады ТРО и насильно мобилизованные. И все они якобы бегут из города, на данный момент остались небольшие очаги сопротивления. Но эта информация не имеет ничего общего с реальностью.