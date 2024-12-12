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Марьян Ощановский
Подразделения Сил обороны Украины попали в оперативное окружение южнее города Курахово Донецкой области, сообщает украинский военный паблик Deep State.
В районе Курахово ситуация критическая. Фото из открытых источников
Паблик отмечает, что "трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенно захватывать Курахово".
Аналитики Deep State считают, что попадание Сил обороны в "мешок" является результатом принятых решений ОТУ "Донецк".
По данным Deep State, командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко уже сняли с должности. Он, вероятно, получит должность в командовании Сухопутных войск.
Информацию Deep State подтвердил блоггер и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, у украинских бойцов остались буквально часы, чтобы выйти из полуокружения.
Волонтер добавил, что без системных изменений "Успеновский мешок" будет не последней "тяжелой, но контролируемой ситуацией".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне разгоняют новости о том, что они якобы взяли Курахово. Более того, заявляют, что город удерживали бригады ТРО и насильно мобилизованные. И все они якобы бегут из города, на данный момент остались небольшие очаги сопротивления. Но эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
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