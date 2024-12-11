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Бойня или бегство ТРО: что на самом деле происходит в Курахово

Россияне выдают желаемое за действительное и сообщают, что они якобы оккупировали Курахово

сегодня, 11:24
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Ткачик Олеся

Россияне разгоняют новости о том, что они якобы "взяли" Курахово. Более того, заявляют, что город удерживали бригады ТРО и насильно мобилизованные. И все они якобы бегут из города, на данный момент остались небольшие очаги сопротивления. Но вся эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

Бойня или бегство ТРО: что на самом деле происходит в Курахово

Курахово

Как заявляет волонтер Алексей Мочанов, оккупанты выдают желаемое за действительное. Впрочем, он признает, что обстановка вокруг Курахово и в самом городе стабильно тяжелая и напряженная.

"Это факт. Такая же как вчера, и неделю-две назад. Война в полном разгаре. Бойня. И в этой бойне россияне теряют реально больше чем мы. И личного состава, и бронетехники. Разной. Значительно больше. Наверное, поэтому и решили особо не мудрить и выдать желаемое за действительное. Пишут про панику и бегство наших сил обороны", — говорит Мочанов.

По его мнению, такие заявления делают, чтобы спровоцировать панику среди простых украинцев, а также среди родных и близких наших военных.

"Пишут — брехню. Ничего сверхъестественного сегодня не случилось. Погода дрянь, туман, мряка. Техника не едет. РФ пытается просочиться в город мелкими пешими командами и группами. Наши их жгут где находят, видят и могут. Успешно утилизируют. Про бригады ТрО на этом направлении мне лично ничего не известно, но может это военная тайна, не готов ответить. А раз их нет — то и бежать в панике они не могут. Некому", — заявил Мочанов.

Он призвал украинцев не верить врагу, который регулярно устраивает дезинформационные атаки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал также о критической ситуации возле Покровска. По мнению Бутусова, критическая ситуация под Покровском происходит из-за почти полного отсутствия дронов у нашей пехоты.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xtHU6BFkBzEknLMdzKzmkgoWQgqXGvMSjAPyk2jG3LVRxhqfKR46NdqDbfD6Qqx4l&id=100012574638321
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