Бойня или бегство ТРО: что на самом деле происходит в Курахово

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Ткачик Олеся
Россияне разгоняют новости о том, что они якобы "взяли" Курахово. Более того, заявляют, что город удерживали бригады ТРО и насильно мобилизованные. И все они якобы бегут из города, на данный момент остались небольшие очаги сопротивления. Но вся эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
Курахово
Как заявляет волонтер Алексей Мочанов, оккупанты выдают желаемое за действительное. Впрочем, он признает, что обстановка вокруг Курахово и в самом городе стабильно тяжелая и напряженная.
По его мнению, такие заявления делают, чтобы спровоцировать панику среди простых украинцев, а также среди родных и близких наших военных.
Он призвал украинцев не верить врагу, который регулярно устраивает дезинформационные атаки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал также о критической ситуации возле Покровска. По мнению Бутусова, критическая ситуация под Покровском происходит из-за почти полного отсутствия дронов у нашей пехоты.
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