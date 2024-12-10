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Угроза быстрой потери Покровска: стало известно, что немедленно нужно ВСУ

На Покровском направлении Силам обороны катастрофическую не хватает дронов

сегодня, 13:29
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Ткачик Олеся

Критическая ситуация под Покровском происходит из-за почти полного отсутствия дронов у нашей пехоты, заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, подразделениям 32-й механизированной, 59-й мотопехотной и 155-й механизированных бригад срочно требуются дроны — в первую очередь с тепловизорами, Мавик-3Т и Аутел-4Т.

Угроза быстрой потери Покровска: стало известно, что немедленно нужно ВСУ

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"Эти бригады получили значительное пополнение людьми, но не получают вообще дроны для разведки и сбросов от Минобороны. Никакого дрона. Оказывается, что у нас Минобороны проще набрать людей в армию, жизнь которых, во-первых, бесценна, а во-вторых, стоит для бюджета десятки миллионов, чем предоставить им дроны по 150 тысяч гривен", — говорит Бутусов.

По его словам, все обеспечение дронами — от волонтеров, но у 32 и 155 даже волонтеров мало, которые помогли бы, а 59 сейчас не получает такой поддержки как год назад.

"Целей здесь очень много, российские штурмовые группы идут каждый день по многим направлениям, и для сбросов и корректировки здесь много целей. Но дронов нет. Россияне на данном направлении имеют значительное преимущество в количестве дронов. Украинское руководство никакого внимания к обеспечению дронами подразделений, защищающих Покровск, не уделяет", – говорит Бутусов.

По его убеждению, это позволяет врагу продвигаться и захватывать наши позиции, и сейчас сложилась угроза быстрой потери Покровска именно из-за отсутствия вообще обеспечения нашей пехоты дронами.

"Прошу помочь дронами всех, у кого есть такая возможность, и обратить внимание на критическую ситуацию и провал с обеспечением дронами Ставку Верховного главнокомандующего, что приводит к значительным потерям и к захвату врагом наших позиций", — отметил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что власти Покровска обратились к жителям.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02PLvZKat7TgtMH1zxhPBcuwcfJGYMcAjt6cWbo4eS54G4CTawy7enCPFwK9GPWeMAl
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