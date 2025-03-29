ВСУ пока не знают, что с этим делать: у россиян новая смертоносная тактика ударов по Украине

Россияне изменили тактику ударов "шахедами" по Украине, ведь поняли, что теперь они могут добиваться эффекта практически при каждой атаке. В ВСУ сейчас оказались перед непростой задачей, взявшись разрабатывать новые способы противодействия вражеским беспилотникам. Однако подробности замысла держатся в строгом секрете. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик Юлиан Рёпке на страницах издания BILD.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что путинский режим изо дня в день работает над тем, чтобы сделать свои атаки беспилотники-камикадзе типа "Шахед-136", или "Герань-2", более смертоносными, чем раньше. В последнее время страна-агрессор прибегает к ранее неизвестной и еще более опасной тактике. Если до недавнего времени значительную часть ударных БПЛА украинские защитники неба "приземляли" до того, как они достигали цели, то уже около недели все больше дронов попадают, вызывая огромные повреждения и пожары в украинских городах.

Аналитик пишет, что теперь "шахеды" не летят друг за другом с интервалом в несколько минут, а собираются вместе в нескольких километрах от места атаки на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе нападают на цель. При таких условиях украинские военные могут сбить значительно меньше дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — кроме Днепропетровской, Харьковской и Сумской, о которых сообщали Воздушные силы, ночью на 29 марта зафиксировали разрушения и в Киевской и Хмельницкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину: более 170 дронов, из них более 100 "Шахедов", – заявил глава украинского государства.

По его словам, россиянами был осуществлен массированный удар по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях. Есть разрушения в каждом регионе, который был под ударом.



