Зеленский рассказал, сколько областей этой ночью пострадало от "Шахедов"

Кроме Днепропетровской, Харьковской и Сумской, о которых сообщали Воздушные силы, ночью на 29 марта зафиксировали разрушения и в Киевской и Хмельницкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"В течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину: более 170 дронов, из них более 100 "Шахедов", – заявил глава украинского государства.

По его словам, россиянами был осуществлен массированный удар по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях. Есть разрушения в каждом регионе, который был под ударом.

Украинский лидер подчеркнуло, своими ударами по Украине путинский режим фактически смеется над миротворческими усилиями мира – затягивает войну и совершает этот террор, потому что до сих пор не чувствует реального давления. Дипломатия может сработать, но подкрепленная шагами, которые усиливают наших воинов и лишают оккупантов ресурсов для войны. Партнеры знают, что может помочь, какое именно давление, и это зависит от Америки, от Европы, от всех в мире, кто хочет результативной дипломатии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не прекращает давать прямые ответы США, как он на самом деле готов идти на перемирие и прекращать огонь в Украине. Массированная атака на Днепр – лишний раз это подтверждает. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина. Топ-дипломат Украины подчеркнул, что такие действия России — это ответ на мирные инициативы США.

"Опять атакуют жилые кварталы. Это ответ Путина на предложения США о прекращении огня: больше военных преступлений и нападений на мирное население", — заявил Андрей Сибига.



