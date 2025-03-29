logo

BTC/USD

82515.55

ETH/USD

1844.00

LTC/USD

86.34

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, сколько областей этой ночью пострадало от "Шахедов"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, сколько областей этой ночью пострадало от "Шахедов"

Президент подчеркнул, Россия смеется над миротворческими усилиями мира - затягивает войну

сегодня, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кроме Днепропетровской, Харьковской и Сумской, о которых сообщали Воздушные силы, ночью на 29 марта зафиксировали разрушения и в Киевской и Хмельницкой областях. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, сколько областей этой ночью пострадало от "Шахедов"

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"В течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину: более 170 дронов, из них более 100 "Шахедов", – заявил глава украинского государства.

По его словам, россиянами был осуществлен массированный удар по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях. Есть разрушения в каждом регионе, который был под ударом.

Украинский лидер подчеркнуло, своими ударами по Украине путинский режим фактически смеется над миротворческими усилиями мира – затягивает войну и совершает этот террор, потому что до сих пор не чувствует реального давления. Дипломатия может сработать, но подкрепленная шагами, которые усиливают наших воинов и лишают оккупантов ресурсов для войны. Партнеры знают, что может помочь, какое именно давление, и это зависит от Америки, от Европы, от всех в мире, кто хочет результативной дипломатии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не прекращает давать прямые ответы США, как он на самом деле готов идти на перемирие и прекращать огонь в Украине. Массированная атака на Днепр – лишний раз это подтверждает. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина. Топ-дипломат Украины подчеркнул, что такие действия России — это ответ на мирные инициативы США. 

"Опять атакуют жилые кварталы. Это ответ Путина на предложения США о прекращении огня: больше военных преступлений и нападений на мирное население", — заявил Андрей Сибига.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости