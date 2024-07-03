ВСУ подвинули врага на Харьковщине: что об этом известно

Бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили российских оккупантов с ряда позиций на Харьковщине.

РФ не прекращает активные бои в Харьковской области. Фото из открытых источников

Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства.

По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.

"Иногда в соцсетях появляются сообщения, что российские воины выходят из Глубокого. Замечу, что за последний год я ни разу не видел, чтобы враг добровольно выходил из того или иного населенного пункта. Захватчики выбиваются из каждой позиции во встречном бою, а после закрепления Сил обороны россияне все равно пытаются восстановить свое положение. Динамика боевых действий очень оживленная", — рассказал Юрий Федоренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.