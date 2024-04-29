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ВСУ отступили: в США рассказали, может ли теперь начаться быстрое продвижение РФ

Аналитики ISW считают, что отход ВСУ с позиций западнее Авдеевки пока не способствовал быстрому продвижению РФ

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска не добились относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева, Бердычей и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в этом районе. Это говорит о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ отступили: в США рассказали, может ли теперь начаться быстрое продвижение РФ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, следующая линия обороны в этом районе находится на некотором расстоянии от той линии, которую оккупанты атакуют с момента захвата Авдеевки в середине февраля.

Российское продвижение, вероятно, будет быстрым только в том случае, если украинские силы не попытаются удерживать позиции на полях.

Прибытие восстановивших боеспособность бригад, о котором накануне сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, позволит украинским силам замедлить тактические успехи России и, возможно, стабилизировать фронт, говорится в отчете. Уступая оккупантам в количестве боеприпасов и живой силы украинские защитники смогли противостоять более чем одной дивизии ВС РФ.

В Институте считают, что прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что более широкое или более глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, либо направить в этот район дополнительные резервы для продолжения достижения тактических успехов.

При этом привлечение дополнительных резервов на это направление будет означать для россиян риск не добиться успеха в районе Часова Яра или в подготовке летнего крупномасштабного наступления.

"Российским силам, вероятно, придется пополнить и усилить атакующие подразделения и снизить темп наступательных операций к западу от Авдеевки, если они не выделят дополнительные резервы, что, вероятно, ограничит способность России совершать дополнительные быстрые тактические наступления в этом районе", — говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-28-2024
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