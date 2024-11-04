ВСУ отступают: действительно ли фронт посыпался

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Кравцев Сергей
Российская армия за последнее время захватила гораздо больше территорий, чем в предыдущие периоды. Учитывая, что ВСУ отступают, можно ли сказать, что фронт посыпался? Как остановить русских окупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV отметил, что ситуация на фронте в Украине сложная, Силам обороны приходится отступать, но они при этом наносят огромные потери российским войскам.
К тому же, как подчеркнул эксперт, украинские военные во время своего отступления наносят огромные потери россиянам.
Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отметил в эфире Украинского Радио, что российская армия не остановится, выйдя на границы Донецкой и Луганской областей. Единственный вариант остановить Владимира Путина – только сила.
По мнению эксперта, путинская армия никогда не остановится вплоть до того момента, когда у нее закончится ресурс или украинская армия с силой оружия сможет это сделать.
По его словам, единственный аргумент, который может помочь, – это аргумент силы. При этом военный указал, что обвала фронта пока нет, но тенденции угрожающие.
Владислав Селезнев заметил, что происходит значительное масштабирование. Когда некоторые наши военнослужащие заявляют об обвале фронта, это не совсем корректно. Обвал фронта считается тогда, когда вражеская армия смогла двинуться вперед на фронте шириной до 30 км и на глубину до 20 км. Да, на некоторых участках фронта у нас проблемы на глубину до 6-7 км. То есть ситуация имеет признаки кризиса, но об обвале фронта в классическом его понимании пока речь не идет.
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