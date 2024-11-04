ВСУ отступают: действительно ли фронт посыпался

Российская армия за последнее время захватила гораздо больше территорий, чем в предыдущие периоды. Учитывая, что ВСУ отступают, можно ли сказать, что фронт посыпался? Как остановить русских окупантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Украинские военные во время своего отступления наносят огромные потери россиянам

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV отметил, что ситуация на фронте в Украине сложная, Силам обороны приходится отступать, но они при этом наносят огромные потери российским войскам.

"В моем понимании фронт посыпался — это когда военные бросают технику, амуницию, в одних тапочках убегают. Да, сейчас сложная ситуация. К сожалению, россияне за последнее время захватили гораздо больше территорий, чем это было в предыдущие периоды, в предыдущие месяцы. Но не стоит говорить и считать, что фронт посыпался. К сожалению, украинцы отступают. Это неприятно слышать, но это не зрадофильство", — отметил эксперт.

К тому же, как подчеркнул эксперт, украинские военные во время своего отступления наносят огромные потери россиянам.

"Сейчас, скорее всего, увидим атаку на Покровск, обходы его с разных сторон, и постепенное противодействие вперед. О том, что фронт посыпался, говорить неуместно. Но ситуация действительно непростая", – добавил Иван Ступак.

Единственный аргумент, который может помочь, – это аргумент силы

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отметил в эфире Украинского Радио, что российская армия не остановится, выйдя на границы Донецкой и Луганской областей. Единственный вариант остановить Владимира Путина – только сила.

По мнению эксперта, путинская армия никогда не остановится вплоть до того момента, когда у нее закончится ресурс или украинская армия с силой оружия сможет это сделать.

"Считать, что, мол, российская армия выйдет на админграницу Донбасса, остановится и не будет двигаться в сторону Днепра – не стоит. Не стоит недооценивать врага, потому что Путин, декларируя, что в состав Российской Федерации в соответствии с ее Конституцией вошли четыре новоприсоединенных региона (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области), так же ведет боевые действия на территории Харьковской области, держит под контролем часть территории нашей Николаевской (Кинбурнская коса) и постоянно пытается атаковать наши пограничные границы на территории Черниговской и Сумской области – с помощью диверсионно-разведывательных групп, с помощью артиллерийских и минометных систем. То есть не надо и не стоит тешить себя иллюзиями, что когда-то кремлевский диктатор нажрется и успокоится", — прокомментировал эксперт.

По его словам, единственный аргумент, который может помочь, – это аргумент силы. При этом военный указал, что обвала фронта пока нет, но тенденции угрожающие.

Владислав Селезнев заметил, что происходит значительное масштабирование. Когда некоторые наши военнослужащие заявляют об обвале фронта, это не совсем корректно. Обвал фронта считается тогда, когда вражеская армия смогла двинуться вперед на фронте шириной до 30 км и на глубину до 20 км. Да, на некоторых участках фронта у нас проблемы на глубину до 6-7 км. То есть ситуация имеет признаки кризиса, но об обвале фронта в классическом его понимании пока речь не идет.

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