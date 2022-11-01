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ВСУ "отправили в ад" вертолет Ми-8 в Донецкой области

Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области

сегодня, 21:43
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Автор:

Лиля Воробьева

1 ноября украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-8 в Донецкой области. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

ВСУ "отправили в ад" вертолет Ми-8 в Донецкой области

ВСУ сбили Ми-8 в Донецкой области (фото из открытых источников)

"Зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 часов сбит российский вертолет Ми-8", — говорится в сообщении военных.

Кроме этого, уже через три часа украинские воины сбили очередную враждебную цель, в частности, беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Всю технику россиян ВСУ сбили в Донецкой области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина впервые признали, что РФ может распасться . Деокупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" к применению Россией ядерного оружия. Ведь отторжение от России части территорий, которые Москва теперь считает своими, чревато развалом РФ. Такое заявление в телеграмм сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Украина открыто заявляет, что ее цель – это возвращение всех входивших в ее состав территорий, начиная с 1991 года. Затем экс-президент подвел к тому, что России в таком случае придется применить ядерное оружие, что, по словам Медведева, хорошо известно западным лидерам. Они понимают это и сознательно подводят ситуацию к тому, что может вспыхнуть еще больший конфликт.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировала рекордное количество российских военных в октябре . Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских кафиров. За октябрь удалось ликвидировать 12 тыс. 860 российских военных. Такую статистику дает портал russian-casualties.in.ua на основе информации Генерального штаба Украины.



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Источник: https://t.me/kpszsu/2126
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