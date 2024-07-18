ВСУ отошли из поселка, освобожденного в ходе летнего контрнаступления в 2023 году

Украинские защитники отошли из Урожайного Донецкой области. Российские захватчики разбили поселок почти полностью, разрушены и позиции украинских военных. Чтобы сохранить личный состав, командование приняло решение об уходе. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск Назар Волошин.

ВСУ отошли с Урожайного. Фото: из открытых источников

"Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, державших там оборону", — сообщил представитель оперативно-стратегической группировки.

Решение об уходе из Урожайного было принято, поскольку позиции Сил обороны, как и сам населенный пункт, были разрушены постоянными, комбинированными и длительными обстрелами российских войск, пояснил Волошин.

"Сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами. Позиции украинских защитников были разрушены, и держать там личный состав было угрозой жизни наших военных", — сказал спикер "ОСУВ" Хортица.

По словам Волошина, армия РФ не считается с потерями, разрушая украинские города и поселки.

Военный заметил, что для достижения успехов и каких-либо побед в разрушенных населенных пунктах и поселках противник ежедневно несет немалые потери. Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат – разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов русских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой.

Он подчеркнул, что нельзя сказать, что ситуация становится все более угрожающей и может привести к обвалу фронта, украинские военные контролируют ситуацию в том направлении.

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