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ВСУ освободили Торское в Донецкой области: до Кременной осталось 22 километра

Украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области

сегодня, 23:43
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники продолжают продвигаться по Донбассу. Следовательно, ВСУ освободили село Торское в Донецкой области, которое находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого во время телемарафона.

ВСУ освободили Торское в Донецкой области: до Кременной осталось 22 километра

ВСУ освободили Торское (фото из открытых источников)

"Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге в Кременную", — сказал он.

Череватый добавил, что ВСУ обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, пытающихся закрепиться в Кременной.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в странские военные показали, как падают и горят два российских вертолета Ка-52 на востоке. Украинские военные снова "приземлили" российскую боевую технику. Так, на этот раз ВСУ сбили два вражеских вертолета на востоке страны 1 октября. Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52, 3 БПЛА типа Орлан-10 и 1 БПЛА-камикадзе типа Shaheed-136.

Также "Комментарии" писали о том, почему потеря Лимана для Кремля – это трагедия. Лиман – это важный населенный пункт на фронте. Его контроль позволяет использовать ключевой автомобильный переезд через Северский Донец, за которым оккупанты пытаются построить новую линию обороны. Потеря города также нанесла политический удар: чиновники стали сильнее критиковать военное руководство. В отчете отметили, что Лиман имеет значение в оперативном отношении, поскольку дает контроль над ключевым автомобильным переездом через Северский Донец. Россияне пытаются закрепиться за рекой и построить новую линию обороны. А ВСУ теперь смогут опрокидывать технику и ресурсы на правый берег.



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