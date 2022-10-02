ВСУ освободили Торское в Донецкой области: до Кременной осталось 22 километра

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Лиля Воробьева
Украинские защитники продолжают продвигаться по Донбассу. Следовательно, ВСУ освободили село Торское в Донецкой области, которое находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого во время телемарафона.
ВСУ освободили Торское (фото из открытых источников)
"Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге в Кременную", — сказал он.
Череватый добавил, что ВСУ обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, пытающихся закрепиться в Кременной.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в странские военные показали, как падают и горят два российских вертолета Ка-52 на востоке. Украинские военные снова "приземлили" российскую боевую технику. Так, на этот раз ВСУ сбили два вражеских вертолета на востоке страны 1 октября. Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52, 3 БПЛА типа Орлан-10 и 1 БПЛА-камикадзе типа Shaheed-136.
Также "Комментарии" писали о том, почему потеря Лимана для Кремля – это трагедия. Лиман – это важный населенный пункт на фронте. Его контроль позволяет использовать ключевой автомобильный переезд через Северский Донец, за которым оккупанты пытаются построить новую линию обороны. Потеря города также нанесла политический удар: чиновники стали сильнее критиковать военное руководство. В отчете отметили, что Лиман имеет значение в оперативном отношении, поскольку дает контроль над ключевым автомобильным переездом через Северский Донец. Россияне пытаются закрепиться за рекой и построить новую линию обороны. А ВСУ теперь смогут опрокидывать технику и ресурсы на правый берег.
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