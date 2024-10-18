ВСУ освободили село на Харьковщине: в ГУР рассказали детали операции

Украинские военные освободили населенный пункт Кругляковка в Купянском районе Харьковской области от российских окупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ВСУ освободили Кругляковку на Харьковщине (фото из открытых источников)

"Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района", — говорится в официальном сообщении.

Операция по восстановлению контроля над стратегически важным населенным пунктом, имеющим значение для обороны Купянска, продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

В сообщении ГУР также отмечено, что российские войска пытались осуществить контратаку, однако эти попытки были отбиты, и украинские разведчики продолжили вытеснять противника. Благодаря решительным и профессиональным действиям спецподразделений ГУР, российские войска понесли значительные потери — в ближних боях было уничтожено более одного взвода пехоты оккупантов.

Кроме того, во время операции были взяты в плен российские военные, что позволило получить важные разведывательные данные. Как отмечается, эти пленные также станут частью обменного фонда, что будет способствовать возвращению украинских защитников из плена.

"В результате операции враг выбит из населенного пункта, а пути передвижения оккупантов были заминированы", — подытожили в ГУР.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация на Харьковщине критическая . Продолжается эвакуация из общин Купянского направления Харьковщины. Сегодня планируется вывезти в безопасное место еще 250 местных жителей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.