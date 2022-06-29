ВСУ освободили еще несколько населённых пунктов вблизи Херсона - ISW (актуальная карта боевых действий)

Украинские военные продолжают контрнаступление в Херсонской области. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 28 июня.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным ISW, 28 июня украинские силы продолжали контрнаступательные операции к северу от Херсона. Аналитики, ссылаясь на слова украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, пишут, что украинские силы освободили населённые пункты Зеленый Гай и Барвинок примерно в 25 км к северу от Херсона на границе Николаевской и Херсонской областей.

Сообщается, что ранее неназванный представитель Пентагона заявил, что в минувшие выходные ВСУ освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона.

"Но по состоянию на 28 июня ни украинские, ни американские официальные лица не назвали эти населенные пункты", — отметили в ISW.

Фото: ІSW.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в россии подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО рф: взрывы в 80 км от Москвы. Пожар привел к детонации боеприпасов, есть жертвы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что все больше чиновников в России допускают военный конфликт с Литвой из-за блокады Калининграда: что известно. Известно, что Литва ввела транспортную блокаду Калининграда. Подробно об этом вы можете прочитать в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что НАТО новой Стратегической концепцией передал "привет" Путину – Россия главная угроза безопасности. НАТО официально признал Россию угрозой для себя. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что США усилит военное присутствие в Европе: о чем идет речь. США направляет войска в Восточную Европу, НАТО увеличивает силы быстрого реагирования на континенте. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!