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ВСУ освободили еще несколько населённых пунктов вблизи Херсона - ISW (актуальная карта боевых действий)

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции к северу от Херсона

сегодня, 17:21
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают контрнаступление в Херсонской области. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 28 июня.

ВСУ освободили еще несколько населённых пунктов вблизи Херсона - ISW (актуальная карта боевых действий)

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным ISW, 28 июня украинские силы продолжали контрнаступательные операции к северу от Херсона. Аналитики, ссылаясь на слова украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, пишут, что украинские силы освободили населённые пункты Зеленый Гай и Барвинок примерно в 25 км к северу от Херсона на границе Николаевской и Херсонской областей.  

Сообщается, что ранее неназванный представитель Пентагона заявил, что в минувшие выходные ВСУ освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона.

"Но по состоянию на 28 июня ни украинские, ни американские официальные лица не назвали эти населенные пункты",  — отметили в ISW. 

ВСУ освободили еще несколько населённых пунктов вблизи Херсона - ISW (актуальная карта боевых действий) - фото 2

Фото: ІSW. 

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-28
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