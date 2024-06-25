ВСУ осуществили мощную атаку по России: уничтожено 120 дронов

21 июня Военно-морские Силы ВСУ совместно с СБУ совершили атаку по российскому военному полигону в Краснодарском крае. Благодаря удару по военному объекту было уничтожено 120 дронов и часть личного состава.



Украинские ракеты наносят удар по РФ. Фото из открытых источников

Пресс-служба ВМС ВСУ сообщила об удачных действиях украинских сил на территории России.

"21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов", – сообщили в ВМС ВСУ.

Впоследствии Военно-морские Силы ВСУ рассказали о деталях операции, в частности, указали на количество и модели уничтоженных беспилотников:

ударный беспилотник "Ланцет" – 50 единиц;

разведывательный дрон ZALA – 40;

дрон Shahed-136 или "Герань-2" – 20;

разведывательный беспилотник SuperCam – 10.

Кроме уничтоженных дронов, также под удар попали инструкторы и технический персонал Елабуги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные установили рекорд по атаке на территории РФ. Дрон запущенный ГУР пролетел расстояние более чем в 1800 км вглубь России и поразил объект.

Также "Комментарии" писали о рекордных потерях России, вызванных украинской армией. За один месяц россияне потеряли в два раза больше военных, чем в среднем теряли ежемесячно в войне в Украине. Силы обороны смогли уничтожить около 39 тыс. российских оккупантов в мае, а предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года — почти 30 тыс. российских солдат.