ВСУ осуществили мощную атаку по России: уничтожено 120 дронов

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Slava Kot
21 июня Военно-морские Силы ВСУ совместно с СБУ совершили атаку по российскому военному полигону в Краснодарском крае. Благодаря удару по военному объекту было уничтожено 120 дронов и часть личного состава.
Украинские ракеты наносят удар по РФ. Фото из открытых источников
Пресс-служба ВМС ВСУ сообщила об удачных действиях украинских сил на территории России.
Впоследствии Военно-морские Силы ВСУ рассказали о деталях операции, в частности, указали на количество и модели уничтоженных беспилотников:
Кроме уничтоженных дронов, также под удар попали инструкторы и технический персонал Елабуги.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные установили рекорд по атаке на территории РФ. Дрон запущенный ГУР пролетел расстояние более чем в 1800 км вглубь России и поразил объект.
Также "Комментарии" писали о рекордных потерях России, вызванных украинской армией. За один месяц россияне потеряли в два раза больше военных, чем в среднем теряли ежемесячно в войне в Украине. Силы обороны смогли уничтожить около 39 тыс. российских оккупантов в мае, а предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года — почти 30 тыс. российских солдат.
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