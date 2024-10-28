ВСУ остановили продвижение россиян на Донбассе: где ВСУ заняли выгодное положение

Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке, где удалось остановить продвижение российских оккупационных сил. Об этом сообщила представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона. Она отметила, что противник находится в восточных районах города, однако не идет дальше.

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

Бобовникова также рассказала, что всего за один день в Торецке российские войска совершили шесть атак, а вблизи Временного Яра произошло девять штурмов. Вражеские силы продолжают применять тактику малых штурмовых групп. Хотя количество артиллерийских обстрелов, а также ударов дронов и авиации не уменьшается, особенно активной остается авиация.

"За прошедшую неделю на Краматорском направлении враг провел 12 безрезультатных атак. Они применяют тактику малых штурмовых групп по-прежнему. Однако количество обстрелов из артиллерии, дронов и авиации не уменьшилось. Особенно что касается авиации. Также на направлении действуют диверсионно-разведывательные группы — это может быть даже один человек, два, три, которые корректируют цели и пытаются искать слабые места.

На Северском направлении российские силы пытались прорвать оборону у населенного пункта Выимки, используя волны малых штурмовых групп, подвозимых техникой к передовым позициям. Однако такие атаки часто приводят к значительным потерям для противника, поскольку украинские силы занимают выгодные позиции, что позволяет эффективно реагировать на вражеские штурмы и диверсионно-разведывательные группы, также действующие на этом направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько РФ накопила ракет и куда планирует нанести сокрушительный удар . Россия, вероятно, накапливает до 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине, заявил директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.