ВСУ объяснили, почему не следует публиковать фото сбитых ракет

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Slava Kot
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему публикация фотографий со сбитыми ракетами представляет опасность для граждан Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".
Часть ракеты. Фото УНИАН
Юрий Игнат утверждает, что опубликованные фотографии с обломками ракет, попадающих в сеть, могут принадлежать украинским системам ПВО. Таким образом россияне могут вычислить местонахождение оборонных систем.
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Другой причиной, почему не нужно выкладывать в сеть фото со сбитыми ракетами, является то, что российские пропагандисты могут использовать это для своей пропаганды против Украины.
Спикер Воздушных сил указывает, если уж и выкладывать фото с последствиями российских ударов, то следует заблудить фото.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов отреагировал на российские массовые ракетные обстрелы и анонсировал ответ на подобные преступные действия РФ. На следующий день Москву атаковали неизвестные беспилотники.
Также "Комментарии" писали о реакции основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина на атаку дронов по Москве. Российский бизнесмен подверг резкой критике Минобороны РФ.
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Украинец
сегодня, 13:58
я же давно говорил не выкладывай ничего и не говорите какие можете сбить ракеты ! все в тайне ! и какие типы оружие !