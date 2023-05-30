ВСУ объяснили, почему не следует публиковать фото сбитых ракет

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему публикация фотографий со сбитыми ракетами представляет опасность для граждан Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Часть ракеты. Фото УНИАН

Юрий Игнат утверждает, что опубликованные фотографии с обломками ракет, попадающих в сеть, могут принадлежать украинским системам ПВО. Таким образом россияне могут вычислить местонахождение оборонных систем.

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"Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение – тот же Patriot или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте", — утверждает Игнат.

Другой причиной, почему не нужно выкладывать в сеть фото со сбитыми ракетами, является то, что российские пропагандисты могут использовать это для своей пропаганды против Украины.

"Они это снимают, преподают у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды", – объясняет Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил указывает, если уж и выкладывать фото с последствиями российских ударов, то следует заблудить фото.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов отреагировал на российские массовые ракетные обстрелы и анонсировал ответ на подобные преступные действия РФ. На следующий день Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Также "Комментарии" писали о реакции основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина на атаку дронов по Москве. Российский бизнесмен подверг резкой критике Минобороны РФ.