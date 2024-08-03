ВСУ ночью ударили по важному аэродрому РФ: подробности от Генштаба

В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Удар по аэродрому Морозовск. Фото: из открытых источников

"Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется", — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.

Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Есть информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Читайте также на портале "Комментарии" — после удара по аэродрому "Оленья" российские оккупанты сделали запрос по усилению противовоздушной обороны (ПВО). Ведь с этим у противника явные проблемы. Также для защиты инфраструктуры враг планирует наращивать подручные средства. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Да, есть информация на запрос об усилении ПВО. В частности, речь идет о "Панцире", если мы говорим об "Оленях". И в целом активно используются другие, в частности резиновые устройства для защиты истребителей и стратегической авиации. В частности, речь идет о покрышках. Вот так они защищают. И в принципе они собираются наращивать эти подручные средства, то, что можно делать без каких-то высоких современных технологий", — рассказал Андрей Юсов.

Также представитель ГУР отметил, что после поражения аэродрома "на болотах вый стоял знатный", поскольку эти удары являются очень чувствительными для врага.



