ВСУ ночью ударили по важному аэродрому РФ: подробности от Генштаба

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Кравцев Сергей
В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удар по аэродрому Морозовск. Фото: из открытых источников
По информации Генштаба, задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.
Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Есть информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
Читайте также на портале "Комментарии" — после удара по аэродрому "Оленья" российские оккупанты сделали запрос по усилению противовоздушной обороны (ПВО). Ведь с этим у противника явные проблемы. Также для защиты инфраструктуры враг планирует наращивать подручные средства. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.
Также представитель ГУР отметил, что после поражения аэродрома "на болотах вый стоял знатный", поскольку эти удары являются очень чувствительными для врага.
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PR
сегодня, 11:06
Те ж саме: "...збільшувати підручні кошти". Кацапоязичник не розуміє чим відрізняються "підручні кошти" від "підручних засобів".
PR
сегодня, 11:03
Знову неграмотний недожурналіст спочатку писав, а потім перекладав з більш примітивного кацапського язичка на укр.мову: "Інформація про поразку засобів ППО...". Для варварів через відносну убогість язичка (в українській мові 256 000 слів, а у варварів-язичників - 195 000 слів) немає різниці як писати, бо вони і "поразку засобів ППО" і "ураження засобів ППО" перекладають для себе однаково: "пораженіє". Розумна людина не буде писати язичком. Максимум - це машинний переклад для язичників або використання за призначенням - для брудної лайки/матюків, щоб не забруднювати укр. мову.
Ігор
сегодня, 10:48
Ну тепер і у вас є досвід старшого брата, як використовувати підручні засоби, зокрема гумові, для захисту інфраструктурних об'єктів, наприклад, підстанцій. Добре, що ви хоч так можете трохи просуватись в розвитку. Якщо власне IQ - loser.,