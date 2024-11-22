ВСУ несут большие потери: в Третьей штурмовой назвали ключевую причину

Проблема с тем, что ВСУ теряют много людей на войне, кроется в их не всегда добросовестной подготовке. Сейчас 80% в учебных центрах – это люди, которые на войне не были и сам собой возникает вопрос, чему они могут научить людей, которые отправляются на фронт. А от их подготовки напрямую зависит сохранения их жизни и здоровья. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что в эти учебные центры надо направить людей для того, чтобы они подготовили тысячи инструкторов.

"Сейчас 80% в учебных центрах — это люди, которые на войне не были. Вопрос: а чему они учат? Надо собрать из войск 3-4 тыс. — да, это будет больно, но не критично. Берете хороших сержантов и старых солдат... Это не будет просто. Если идти по короткому пути — за 4 месяца. По хорошему – за 6 месяцев они станут качественными инструкторами и выпустят свой пробный курс. После этого вы можете примерно считать, что один человек должен выпускать 10 курсантов. То есть 4 тыс. могут готовить 40 тыс. одновременно. И это уже совсем другое качество людей", — поделился Билецкий.

Военный также подчеркнул, что в Украине срочно надо решать вопрос с подготовкой младшего офицерского состава, менять подход к базовой общевойсковой подготовке. Он отметил, что такой подход сработает и с пополнением рядов ВСУ.

"Те люди, которые в армию попадают ежемесячно, должны быть обучены в разы лучше, чем они обучены сейчас. Тогда в СОЧ пойдет гораздо меньше, меньше погибнет или будет ранено, а потери противника будут расти", — подчеркнул он.

Билецкий выразил убеждение, что надо заниматься резким повышением эффективности армии, которая заключается в качественной боевой подготовке.

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