ВСУ несут большие потери: в Третьей штурмовой назвали ключевую причину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Проблема с тем, что ВСУ теряют много людей на войне, кроется в их не всегда добросовестной подготовке. Сейчас 80% в учебных центрах – это люди, которые на войне не были и сам собой возникает вопрос, чему они могут научить людей, которые отправляются на фронт. А от их подготовки напрямую зависит сохранения их жизни и здоровья. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный отметил, что в эти учебные центры надо направить людей для того, чтобы они подготовили тысячи инструкторов.
Военный также подчеркнул, что в Украине срочно надо решать вопрос с подготовкой младшего офицерского состава, менять подход к базовой общевойсковой подготовке. Он отметил, что такой подход сработает и с пополнением рядов ВСУ.
Билецкий выразил убеждение, что надо заниматься резким повышением эффективности армии, которая заключается в качественной боевой подготовке.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Третьей штурмовой эмоционально отреагировали на "зеленый свет" от Запада на удары по РФ.
Новости