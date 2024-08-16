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ВСУ наступают: Россия стягивает силы для защиты Курска

Продвижение украинской армии в Курской области: подробности от британской разведки

сегодня, 18:00
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Черновалова Кристина

С 6 августа украинские войска значительно продвинулись на территории Курской области, охватив зону вдоль фронта длиной 40 километров. По данным британской разведки, российские силы, первоначально расположенные в регионе, оказались неспособны сдержать продвижение нескольких штурмовых батальонов ВСУ. В ответ Кремль начал активное перебрасывание войск и строительство оборонительных укреплений, пытаясь препятствовать дальнейшему наступлению. Об этом говорится в сводке разведки Британии.                              

ВСУ наступают: Россия стягивает силы для защиты Курска

ВСУ прорвались на 40 км в Курской области

Несмотря на укрепления и пограничные силы, украинские подразделения смогли выполнить стратегически важный прорыв. Ситуация на фронте быстро меняется, и по мере того как Кремль увеличивает свое присутствие в регионе, обостряется и напряженность.          

Разведданные Великобритании указывают на значительные перемещения российских войск, вероятно, из других направлений фронта, что свидетельствует о стремлении укрепить позиции в Курской области. Кремль запустил строительство новых оборонных сооружений и посты в регионе, пытаясь создать преграды для дальнейшего продвижения украинских сил.                                      

"После начальной неразберихи и дезорганизации российские силы развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии столкновения", — указано в сводке.

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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1824409044863406412
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