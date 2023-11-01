ВСУ наголову разбили еще один батальон оккупантов

Батальон "Атал", сформированный в российской республике Чувашия, понес тяжелые потери в живой силе и технике на Запорожском направлении. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Бойцы чувашского батальона "Атал"

Во время передислокации подразделения оккупантов Силы обороны нанесли по ним удар ракетами HIMARS — было уничтожено и ранено 120 оккупантов. Среди погибших и командир подразделения Владислав Матузас.

Всего, как отмечают журналисты Идель.Реалии, погибло 47 оккупантов.

"Самое страшное, что я когда либо видел в своей жизни! КАМАЗ с людьми был, целый КАМАЗ!", — говорит на видео один из оккупантов о последствиях обстрела и телах погибших, которых вывозили с линии фронта.



Батальон "Атал" входил в 1251 мотострелковый полк и находился в районе Ильченковского – к югу от Новопрокоповки на токмацком направлении Запорожской области. Его сформировали из мобилизованных из российского региона Чувашии. Ранее семьи военнослужащих батальона жаловались, что им не платят деньги, обещанные за службу. По подсчетам Idel.Реалии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, по самым скромным оценкам, погибли 265 уроженцев и жителей Чувашии.

Ранее сообщалось о разгроме ВСУ татарского батальона "Алга" под Угледаром, а затем под Бахмутом.

Тем временем, в России стартовала кампания по защите антисемитов. В Дагестане, и в целом в России, стартовала кампания по защите участников махачкалинского погрома от вероятного уголовного преследования.

Директор ФБР сделал заявление о высокой угрозе атак террористов в США. Атаки ХАМАСа на Израиль могут вызвать угрозы.

А СМИ известный второй полуфиналист Кубка Украины. Другие матчи четвертьфиналов Кубка Украины состоятся завтра.