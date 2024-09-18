ВСУ на Курщине используют тактику создания для врага многочисленных котлов

Власти страны-агрессора объявили о принудительной эвакуации из города Рыльск в России, поскольку Вооруженные силы Украины могут оцепить его по двум направлениям. Речь идет об угрозе со стороны Суджи, ведущей к Кореневой и далее на Рыльск, а также со стороны украинского Глухова, расположенного в Сумской области, сообщил в эфире 24 канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Бои в Курской области

Он отметил, что в Сумской области находятся украинские силы, которые готовы к обороне и могут быть задействованы при необходимости.

По его словам, из Глухова проложена дорога, ведущая в Рыльск, и ее можно использовать для передвижения техники. Свитан считает, что россияне учитывают этот фактор, потому и организуют эвакуацию гражданского населения. По его мнению, украинские силы могут полностью отрезать находящуюся в боях в районе Снагости на Курщине российскую группировку, если начнут продвижение из Глухова в направлении Рыльска.

Свитан считает, что тогда российские войска оказались в сложной ситуации из-за природного барьера – реки Сейм, которая ограничивает их маневры. Если украинские силы смогут перекрыть им доступ к северной части трассы, то к 5-7 тысячам российских военных, среди которых и десантники, могут оказаться в окружении.

Кроме того, эксперт сообщил, что на Курском направлении Силы обороны ведут маневровые бои, пытаясь создавать локальные "котлы" для российских войск. Эта тактика, по словам Света, используется по всей линии фронта, поскольку россияне могут применять авиабомбы (КАБы), что затрудняет строительство фортификационных сооружений.

"Это оперативное окружение, когда засевшему в каком-то российском селе противнику перерезают все цепи поставок и ждут пока он "сварится" и выйдет с поднятыми руками", — пояснил Свитан.

По его словам, такая тактика позволяет взять в плен большое количество оккупантов, что способствует их обмену, а также уменьшает потери украинского личного состава.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курской области снова объявили обязательную эвакуацию.



