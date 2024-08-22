ВСУ на Курщине достигают стратегического успеха: что известно

Операция ВСУ в Курской области изменила стратегическую инициативу в пользу украинской армии, заявил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

ВСУ продолжают наступать в Курской области. Фото из открытых источников

"Закрытие котла, ограниченного со всех сторон преградами для российских войск, действующих в этом районе, является важным стратегическим достижением. С запада и севера этот район ограничивает река Сейм, с востока — украинские подразделения, продвигаемые по территории Курщины с основным вектором на Рыльск. Контроль ВСУ над населенным пунктом Краснооктябрьское перекрывает российским войскам возможность продвигаться этим направлением. С юга оборону держат украинские пограничники", — пояснил Валерий Рябых.

По его оценкам, в котле в Курской области может оказаться до 3 тысяч российских военных.

"Дополнительная территория общей площадью 700 квадратных километров, с линейными размерами 40 километров с востока на запад и 20 километров с юга на север, уже контролируется Силами обороны Украины. Это создает дополнительные возможности для дальнейшего продвижения и реализации стратегических задач, выполняемых в настоящее время ВСУ. Операция принесла много положительных результатов: от изменения стратегической инициативы в пользу ВСУ и навязывания врагу собственных условий до захвата большого количества пленных оккупантов, пополняющих обменный фонд", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.