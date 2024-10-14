ВСУ могут уйти из важного города на Донбассе: что происходит на фронте

Вблизи Торецкая в Донецкой области украинские военные построили фортификационные сооружения, которые должны умерить возможное наступление российских войск в случае отступления украинской армии из города. Об этом заявила Анастасия Бобовникова, представитель оперативно-тактической группировки "Луганск", во время эфира всеукраинского телемарафона UA Вместе.

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

По ее словам, ситуация в Торецке остается напряженной, бои продолжаются за каждую улицу и здание. Она отметила, что глава местной гражданской администрации сообщил об успешной подготовке фортификаций в сотрудничестве с военными, что является важным элементом обороны города.

"Мы недавно говорили с главой ЦВА Торецкая, он поделился информацией о том, как была проведена подготовка фортификаций вблизи Торецка. Это происходило во взаимодействии с военными. Они хорошо их подготовили", — сказала Бобовникова.



Как сообщила Бобовникова, российские оккупационные силы заняли восточные и юго-восточные Торецкие районы, а за другие части города идут активные бои. Российские войска атакуют небольшими пехотными группами по 5-7 человек, поддерживая их артиллерией, минометами и дронами FPV. Однако враг пока не применяет тяжелую военную технику.

Она также подчеркнула, что интенсивность боевых действий зависит от погодных условий. В солнечные дни россияне активнее проводят штурмы и применяют дроны, в то время как дождь, ветер и туман значительно усложняют их атаки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне придумали, как выиграть битву десятилетия без значительных усилий. Российские войска пытаются заблокировать обеспечение украинских военных в Курахово, чтобы заставить их покинуть этот населенный пункт, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.