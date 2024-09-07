Силы обороны Украины могут через несколько месяцев уйти из Курской области, не обеспечив себе преимуществ на переговорах.

ВСУ наступают на Курск. Фото из открытых источников

Это может произойти, если Москва решится на масштабную контратаку, пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Издание отмечает, что Россия не перекидывала большого количества войск с востока Украины под Курск, но и ВСУ не закрепляются на захваченных территориях.

По словам Сета Г. Джонса, эксперта Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, украинские силы не роют траншеи, не минуют поля и не ставят "зубы дракона".

"Они действительно не готовятся к крупномасштабной, долгосрочной обороне. Это может быть частью расчета Киева, чтобы иметь возможность быстро отступить или наоборот пойти в новую атаку", — заявил Сет Джонс.

Американские и европейские чиновники считают, что "стоимость операции в Курской области может оказаться высокой, а Киев, возможно, не сможет удерживать позиции в регионе достаточно долго, чтобы обеспечить рычаги влияния на переговорах".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.